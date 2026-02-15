دیدار وزیران خارجهی عراق و عمان در مونیخ
وزیران خارجهی عراق و عمان بر موفقیت مذاکرات ایران و آمریکا تأکید کردند
بغداد و مسقط هشدار دادند شکست گفتوگوهای ایران و آمریکا میتواند مسیر خاورمیانه را به سمت وضعیت «خطرناکتر» سوق دهد.
وزارت خارجهی عراق فدرال اعلام کرد فؤاد حسین، معاون نخستوزیر و وزیر خارجهی عراق، در حاشیهی شصتودومین کنفرانس امنیتی مونیخ با "بدر بن حمد البوسعیدی"، وزیر خارجهی عمان دیدار و دربارهی گفتوگوهای میان ایالات متحده و ایران رایزنی کرده است.
در بیانیهی بغداد آمده است این دیدار شنبه ۱۴ فوریهی ۲۰۲۶ / ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ انجام شد و طرفین ضمن بررسی آخرین تحولات مذاکرات و آمادگیها برای دورهای بعدی، بر ضرورت دستیابی به نتیجهای «مثبت» تأکید کردند؛ نتیجهای که به ثبات منطقه کمک کرده و مانع از حرکت خاورمیانه به سمت تنشهای بیشتر شود.
فؤاد حسین همچنین حمایت عراق از تلاشهای مسقط برای تسهیل گفتوگوها را اعلام کرد و نقش دیپلماسی عمان را در نزدیککردن دیدگاهها و دور نگهداشتن منطقه از درگیری و تشدید بحران، مهم ارزیابی کرد.
وزارت خارجهی عراق افزود در بخش دیگری از این دیدار، تحولات داخلی عراق نیز بررسی شد و وزیر خارجه این کشور از تلاش جریانهای سیاسی برای تشکیل دولت بر پایه استحقاقات قانون اساسی و نیز اقدامات برای مواجهه با چالشهای اقتصادی و پیشبرد پروندههای توسعه سخن گفت.