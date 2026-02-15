الهام احمد: زبان کوردی باید به «حق قانون اساسی» تبدیل شود
مقام ادارهی خودگردان گفت روند همگرایی در سوریه پیش میرود
الهام احمد، رئیس مشترک دفتر روابط خارجی ادارهی خودگردان و عضو هیئت سوریەای حاضر در کنفرانس امنیتی مونیخ، تأکید کرد حق آموزش به زبان مادری، از جمله زبان کوردی، باید در قانون اساسی جدید سوریه تثبیت شود.
او در شنبه ۱۴ فوریهٔ ۲۰۲۶ / ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ با اشاره به رایزنیهای خود با وزیر خارجهی سوریه و طرفهای مرتبط گفت گفتوگوها دوستانه و مثبت بوده و بر ثبات سوریه، بازسازی کشور و مشارکت همهی مؤلفهها در امور ادارهی سوریه جدید تمرکز داشته است.
الهام احمد دربارهی روند ادغام و هماهنگی نیروها گفت مسیر کلی «مثبت» است، اما وجود موانع، نگرانیهای پیشین و نیز برخی اظهارات تند در میدان میتواند اعتماد میان مؤلفهها، بهویژه کورد و عربها، را تحت تأثیر قرار دهد؛ با این حال، به گفتهی او تداوم دیالوگ میتواند این شکافها را کاهش دهد.
او «فرمان شماره ۱۳» را بهویژه در حوزهی آموزش به زبان مادری را گامی مثبت دانست که نیازمند کار بیشتر است. الهام احمد افزود آموزش به زبان کوردی در مناطق تحت مدیریت آنها ادامه دارد و باید توسعه یافته و بهعنوان حقی قانونی و فراگیر به رسمیت شناخته شود.