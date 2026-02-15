تام بارک: هماهنگی میان دو حزب اصلی آمریکا منجر به پیشرفت‌های واقعی در پرونده سوریه شده است

2 ساعت پیش

فرستاده‌ی ویژه‌ی رئیس‌جمهور آمریکا در امور سوریه، نشست مشترک هیئت‌های دمشق و نیروهای سوریه دموکراتیک با سناتورهای آمریکایی را دستاوردی مهم خواند و اعلام کرد که این اقدامات زمینه را برای صلح پایدار فراهم می‌کند.

تام بارک، فرستاده‌ی ویژه‌ی رئیس‌جمهور آمریکا در امور سوریه، شنبه ۱۴ فوریه ۲۰۲۶ (۲۵ بهمن ۱۴۰۴)، در واکنش به نشست مشترک هیئت سوری متشکل از مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک (هَسَدَ)، اسعد شیبانی، وزیر امور خارجه‌‌ی سوریه و الهام احمد، رئیس مشترک اداره‌ی روابط خارجی مدیریت خودگردان با هیئت سنای آمریکا به ریاست سناتور جین شاهین، در شبکه‌ی اجتماعی «ایکس» نوشت: «هدف از این تلاش‌ها فراهم کردن صلح پایدار، ثبات و رفاه برای تمام مردم سوریه است و این مهم تنها با اتحاد محقق خواهد شد.»

فرستاده‌ی ویژه‌ی رئیس‌جمهور آمریکا همچنین اعلام کرد که هماهنگی میان دو حزب اصلی آمریکا منجر به پیشرفت‌های واقعی در پرونده سوریه شده است. وی ضمن ستایش از نقش سناتور شاهین در کنفرانس امنیتی مونیخ، بر ابتکارات رئیس‌جمهور آمریکا و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه‌ی این کشور، برای اجرای یک فرایند سیاسی فراگیر که توسط خود سوری‌ها مدیریت شود، تأکید کرد.

مرکز رسانه‌ای نیروهای سوریه‌ی دموکراتیک نیز روز شنبه اعلام کرد که در چارچوب دیدارهای هیئت سوری در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ، مظلوم عبدی با جین شاهین، سناتور برجسته آمریکایی دیدار کرده است. طبق این گزارش، محور اصلی این گفت‌وگوها بررسی توافق ادغام نیروها، راهکارهای تضمین آتش‌بس و تقویت ثبات در این مرحله حساس بوده است.