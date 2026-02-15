وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان با اعضای اتاق بازرگانی آمریکا دیدار کرد
ریبر احمد بر تعهد دولت اقلیم برای فراهمسازی محیطی امن و دوستانه جهت فعالیت بخش خصوصی تأکید کرد
وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی آمریکا، ضمن اعلام حمایت از سرمایهگذاری خارجی، بر تعهد دولت اقلیم برای فراهمسازی محیطی امن و دوستانه جهت فعالیت بخش خصوصی تأکید کرد.
وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان روز شنبه ۱۴ فوریه ۲۰۲۶ (۲۵ بهمن ۱۴۰۴)، با صدور اطلاعیهای اعلام کرد که ریبر احمد، وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان، در ادامه سفر خود به ایالات متحده آمریکا با اعضای اتاق بازرگانی این کشور دیدار کرده است.
در این اطلاعیه آمده است که وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان ضمن قدردانی از استقبال گرم و مشارکت گسترده شرکتهای آمریکایی در پروژههای اقلیم کوردستان، تأکید کرد که دولت اقلیم کوردستان از سرمایهگذاری و مشارکتهای بخش خصوصی حمایت کرده و متعهد به ایجاد فضایی باثبات و دوستانه برای تجارت و شراکتهای طولانیمدت است.
بر اساس بیانیه وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان، تحکیم روابط اقتصادی همچنان به عنوان محور اصلی برای پیشبرد رفاه مشترک و توسعه پایدار باقی خواهد ماند.