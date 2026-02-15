دیدار مظلوم عبدی با هیئت کنگره به ریاست لیندزی گراهام در مونیخ

فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه از گراهام و همراهانش به‌عنوان «حامیان برجسته» پرونده‌ی کورد یاد کرد

مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه، در حاشیه‌ی کنفرانس امنیتی مونیخ با هیئت از کنگره‌ی آمریکا به ریاست سناتور لیندزی گراهام دیدار کرد.

این دیدار شنبه ۱۴ فوریه‌ی ۲۰۲۶ / ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ برگزار شد و بر اساس اعلام عبدی در شبکه‌ی اجتماعی ایکس، سناتورهای شلدون وایت‌هاوس، جکی روزن، پیتر ولچ و اندی کیمی نیز در ترکیب هیئت حضور داشتند.

عبدی گفت این هیئت طی دوره‌ی اخیر ارتباط خود را با نیروهای دموکراتیک سوریه حفظ کرده و با دقت مطالبات و تحولات میدانی را دنبال کرده است. او همچنین از نقش این سناتورها در پیگیری ابتکارهای قانونی، از جمله «قانون حفاظت از کورد»، قدردانی کرد و تأکید داشت همکاری آنان در شرایط حساس کنونی به تثبیت ثبات در منطقه کمک می‌کند.