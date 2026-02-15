کشف و ضبط ۵۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در عراق از ابتدای سال جاری

بیش از ١٦٠٠ فنر در عراق در رابطه با خرید و فروش مواد مخدر دستگیر شده‌اند

1 ساعت پیش

مدیر اطلاع‌رسانی اداره‌ی کل مبارزه با مواد مخدر عراق اعلام کرد که در سال جاری میلادی نیم تن مواد مخدر کشف و بیش از ۱۶۰۰ نفر در این رابطه دستگیر شده‌اند.

زیاد قیسی، مدیر اطلاع‌رسانی اداره کل مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان‌ها، روز شنبه ۱۴ فوریه ۲۰۲۶ (۲۵ بهمن ۱۴۰۴)، در گفت‌وگو با شبکه‌ی «کوردستان ۲۴» اعلام کرد که از ابتدای سال جاری تاکنون، ۵۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در سراسر عراق کشف و ضبط شده است. وی همچنین افزود که در این مدت ۱۶۰۰ نفر شامل قاچاقچیان و مصرف‌کنندگان بازداشت شده‌اند.

به گفته‌ی این مقام مسئول، پرونده‌ی ۷۴۰ نفر از متهمان مختومه و احکام آن‌ها صادر شده است؛ که از این تعداد، برای بیش از ۲۰ نفر حکم اعدام و برای ۵۰ نفر حکم حبس ابد صادر گردیده است.

قیسی همچنین خاطرنشان کرد که عراق دارای ۳۶ نقطه‌ی هماهنگی بین‌المللی برای تبادل اطلاعات امنیتی و اطلاعاتی با کشورهای همسایه و منطقه جهت مقابله با معضل مواد مخدر است.