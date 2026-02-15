اخبار

مقام عراقی: مدیریت منابع آب بدون استفاده از تجربه‌ی اقلیم کوردستان دشوار است

بیابان‌زایی از خطرناکترین پرونده‌های محیط‌‌زیستی عراق است

عامر جابری، مدیر اطلاع‌رسانی سازمان هواشناسی عراق
عراق کم‌آبی محیط زیست اقلیم کوردستان

مدیر اطلاع‌رسانی سازمان هواشناسی عراق می‌گوید کم‌آبی و بیابان‌زایی از «خطرناک‌ترین پرونده‌ها» در کشور است.

عامر جابری، مدیر اطلاع‌رسانی سازمان هواشناسی عراق، بحران آب و بیابان‌زایی را از مهم‌ترین تهدیدهای عراق دانست و خواستار توجه ویژه‌ی همه سطوح حکمرانی(چه دولت فدرال و چه اقلیم کوردستان) به این پرونده‌ها شد.

او روز شنبه ۱۴ فوریه‌ی ۲۰۲۶ / ۲۵ بهمن ۱۴۰۴، در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ تأکید کرد مدیریت بحران آب به نیروی انسانی متخصص نیاز دارد و پیشنهاد داد دولت فدرال برای اداره‌ی منابع آبی از تجربه‌ی اقلیم کوردستان استفاده کند؛ تجربه‌ای که به گفته‌ی او شامل ساخت سد و آب‌بند، ذخیره‌ی آب باران و مدیریت متناسب با شرایط اقلیمی است.

جابری همچنین هشدار داد میزان آبی که به عراق می‌رسد «اندک» است و با نیازهای کشور همخوانی ندارد؛ از این رو، هماهنگی و اقدام مشترک همه‌ی نهادهای دولتی برای حفاظت از منابع آب را ضروری دانست.

 

 

 
مصطفی ابراهیم ,