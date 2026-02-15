بیابان‌زایی از خطرناکترین پرونده‌های محیط‌‌زیستی عراق است

1 ساعت پیش

مدیر اطلاع‌رسانی سازمان هواشناسی عراق می‌گوید کم‌آبی و بیابان‌زایی از «خطرناک‌ترین پرونده‌ها» در کشور است.

عامر جابری، مدیر اطلاع‌رسانی سازمان هواشناسی عراق، بحران آب و بیابان‌زایی را از مهم‌ترین تهدیدهای عراق دانست و خواستار توجه ویژه‌ی همه سطوح حکمرانی(چه دولت فدرال و چه اقلیم کوردستان) به این پرونده‌ها شد.

او روز شنبه ۱۴ فوریه‌ی ۲۰۲۶ / ۲۵ بهمن ۱۴۰۴، در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ تأکید کرد مدیریت بحران آب به نیروی انسانی متخصص نیاز دارد و پیشنهاد داد دولت فدرال برای اداره‌ی منابع آبی از تجربه‌ی اقلیم کوردستان استفاده کند؛ تجربه‌ای که به گفته‌ی او شامل ساخت سد و آب‌بند، ذخیره‌ی آب باران و مدیریت متناسب با شرایط اقلیمی است.

جابری همچنین هشدار داد میزان آبی که به عراق می‌رسد «اندک» است و با نیازهای کشور همخوانی ندارد؛ از این رو، هماهنگی و اقدام مشترک همه‌ی نهادهای دولتی برای حفاظت از منابع آب را ضروری دانست.