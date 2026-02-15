تداوم دیپلماسی اربیل در مونیخ؛ از رایزنی‌های راهبردی با واشنگتن تا گفتگو با دمشق درباره‌ی آینده‌ی سوریه

نچیروان بارزانی در دیدار با مقامات ارشد آمریکایی، سوری و اروپایی بر لزوم حفظ ثبات منطقه، حل اختلافات اربیل و بغداد و تضمین حقوق کوردها در قانون اساسی آینده‌ی سوریه تأکید کرد.

نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، در ادامه‌ی دیدارهای فشرده‌ی خود در حاشیه‌ی کنفرانس امنیتی مونیخ، روز شنبه ۱۴ فوریه ۲۰۲۶ (۲۵ بهمن ۱۴۰۴) با شماری از مقامات بلندپایه‌ی جهان دیدار و گفتگو کرد. محور اصلی این دیدارها بررسی آخرین تحولات امنیتی خاورمیانه، روابط اربیل و بغداد و وضعیت مناطق کوردستانی در سوریه بود.

حمایت واشنگتن از جایگاه اقلیم کوردستان و توافق دمشق-هسد

در یکی از مهم‌ترین دیدارهای سیاسی، نچیروان بارزانی با آلیسون هوکر، معاون امور سیاسی وزارت امور خارجه‌ی آمریکا دیدار کرد. در این نشست، طرفین ضمن بررسی روابط دوجانبه، بر اهمیت تداوم حمایت‌های ایالات متحده برای حفظ ثبات در عراق و توسعه‌ی نهادهای اقلیم کوردستان تأکید کردند.

نچیروان بارزانی در این دیدار خواستار ادامه‌ی پشتیبانی آمریکا برای حل‌وفصل ریشه‌ای مشکلات میان اربیل و بغداد شد. در مقابل، آلیسون هوکر ضمن تمجید از نقش محوری نچیروان بارزانی در حصول توافق اخیر میان دولت سوریه و نیروهای سوریه دموکراتیک (هسد)، بر تعهد واشنگتن به حمایت از عراق و موجودیت سیاسی اقلیم کوردستان تأکید ورزید.

گفتگو با وزیر خارجه‌ی سوریه؛ تأکید بر حقوق کوردها در قانون اساسی

به موازات رایزنی با طرف آمریکایی، رئیس اقلیم کوردستان در دیداری مهم با اسعد شیبانی، وزیر امور خارجه‌ی سوریه، آخرین تحولات این کشور و تأثیر آن بر امنیت منطقه را مورد بحث و بررسی قرار داد.

بر اساس بیانیه‌ی ریاست اقلیم کوردستان، نچیروان بارزانی در این نشست ضمن ابراز امیدواری برای بازگشت آرامش به سوریه، بر «ضرورت حفظ و تضمین حقوق کوردها در قانون اساسی آینده‌ی سوریه‌ی یکپارچه» تأکید کرد.

وزیر امور خارجه‌ی سوریه نیز با قدردانی از نقش رهبری اقلیم کوردستان در تسهیل توافق میان دمشق و نیروهای سوریه دموکراتیک (هسد) و همچنین کمک به آوارگان، بر اهمیت تداوم گفتگوهای ملی برای دستیابی به آینده‌ای باثبات تأکید کرد. طرفین همچنین بر لزوم حل بحران‌های سوریه با رعایت حقوق تمامی مؤلفه‌های قومی و مذهبی این کشور اتفاق‌نظر داشتند.

تقدیر سازمان ملل از میزبانی بی‌تبعیض اقلیم کوردستان از پناهجویان

در بخش دیگری از این دیدارها، نچیروان بارزانی با دکتر برهم صالح، کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) گفتگو کرد. محور این نشست بررسی وضعیت انسانی پناهجویان در عراق و منطقه بود.

رئیس اقلیم کوردستان با تشریح وضعیت کنونی پناهندگان، خواستار تداوم کمک‌های نهادهای بین‌المللی به دولت اقلیم کوردستان برای تأمین نیازهای اولیه و بهبود شرایط زندگی آنان شد.

دکتر برهم صالح نیز با ستایش از رویکرد بشردوستانه‌ی اربیل، تصریح کرد که اقلیم کوردستان همواره و «بدون هیچ‌گونه تبعیضی» درهای خود را به روی آوارگان و پناهجویان گشوده است. وی بر تعهد کمیساریای عالی پناهندگان برای حمایت از تلاش‌های دولت عراق و دولت اقلیم کوردستان در این زمینه تأکید کرد.

توسعه‌ی روابط دوجانبه با لهستان

در حوزه‌ی دیپلماسی اروپایی، نچیروان بارزانی با رادوسلاو سیکورسکی، وزیر امور خارجه‌ی لهستان دیدار کرد. در این گفتگو، راهکارهای توسعه‌ی روابط دوجانبه میان ورشو، بغداد و اربیل، به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی که منجر به ثبات بیشتر می‌شود، بررسی شد.

وزیر خارجه‌ی لهستان با اشاره به جایگاه ویژه‌ی اقلیم کوردستان در خاورمیانه، آمادگی کشورش را برای گسترش سطح همکاری‌های مشترک اعلام کرد.