فعالیت ۱۸۰ ایستگاه رادیویی دارای مجوز در اقلیم کوردستان
سازمان یونسکو روز ١٣ فوریە را بە عنوان روز جهانی رادیو نامگذاری کرده است
مدیرکل چاپ و نشر وزارت فرهنگ اقلیم کوردستان اعلام کرد که با وجود گسترش رسانههای نوین، رادیو همچنان جایگاه خود را حفظ کرده و هماکنون ۱۸۰ ایستگاه رادیویی در اقلیم کوردستان به صورت رسمی فعالیت میکنند.
شیروان عبدالله، مدیرکل چاپ، نشر و رسانه، اروز جمعه ۱۳ فوریه ۲۰۲۶ (۲۴ بهمن ۱۴۰۴) در گفتوگو با وبسایت «کوردستان ۲۴» اعلام کرد: «در حال حاضر ۱۸۰ ایستگاه رادیویی در اقلیم کوردستان دارای مجوز رسمی فعالیت هستند.»
وی همچنین افزود: «در سال جاری تنها برای یک ایستگاه رادیویی جدید مجوز صادر شده است.»
سازمان یونسکو در سال ۲۰۱۱، روز ۱۳ فوریه را به عنوان «روز جهانی رادیو» نامگذاری کرد؛ چراکه رادیوی سازمان ملل متحد نخستین پخش خود را در ۱۳ فوریه ۱۹۴۶ آغاز کرده بود. رادیو همواره یکی از ابزارهای مهم رسانهای بوده که سالیان متمادی مورد استفاده بشر قرار گرفته و با وجود ظهور فناوریهای نوین، همچنان به حیات خود ادامه میدهد.
پیشینهی تاریخی رادیو در میان کوردها:
رادیو بغداد (بخش کوردی) که در سال ۱۹۳۹ تأسیس شد، نخستین رادیوی رسمی بود که به زبان کوردی پخش میشد و بسیاری از هنرمندان نامدار کورد آثار خود را در آنجا ضبط کردند. همچنین رادیو ایروان در سال ۱۹۵۵ از ارمنستان پخش برنامههای خود را آغاز کرد؛ این رادیو به حافظِ راستین فولکلور کوردی تبدیل شد و صدای بسیاری از «دنگبیژ»های شمال کوردستان را به گوش تمام خانههای کورد رساند.
رادیو قاهره (بخش کوردی) نیز که در سال ۱۹۵۵ و در دوران جمال عبدالناصر افتتاح شد، نقشی سیاسی و برجسته در معرفی مسئلهی کورد به جهان عرب ایفا کرد.
رادیو «صدای کوردستان» نیز در ۱۱ سپتامبر ۱۹۶۱ در منطقهی بالکایتی و بنا به دستور ملا مصطفی بارزانی، پخش برنامههای خود را آغاز کرد.