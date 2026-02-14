صدرالدین قبانچی: روز ولنتاین طرحی برای انحراف جوانان است

امام جمعه‌ی نجف می‌گوید روز ولنتاین «طرحی خارجی» برای انحراف جوانان و تضعیف ادیان آسمانی است

6 ساعت پیش

صدرالدین قبانچی در خطبه‌ی نماز جمعه گفت این مناسبت یادبود کشیشی است که به‌دلیل «رفتاری ناپسند» اعدام شده و از جوانان، رسانه‌ها و نهادها خواست در برابر ترویج این پدیده «فاسد» هوشیار باشند.

وی افزود جشن عشق محصول نوعی تفکر ضد دینی است که با هدف تضعیف اخلاق جوانان طراحی شده است. به گفته‌ی او، اسلام با اصل محبت مخالفتی ندارد، بلکه با روابط حرام مخالف است.

قبانچی همچنین ولنتاین را «ابداعی شیطانی» خواند و مدعی شد که با نام‌گذاری آن به‌عنوان جشن عشق تلاش می‌شود جوانان فریب داده شوند.

امروز ۱۴ فوریه روز جهانی ولنتاین است و در بسیاری از کشورها مردم با خرید هدیه و گل سرخ آن را گرامی می‌دارند. این مناسبت در عراق نیز برگزار می‌شود، اما با مخالفت برخی جریان‌های شیعه مواجه شده است.