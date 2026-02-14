حمایت اتحادیهی اروپا از ثبات اقلیم کوردستان، محور دیدار نچیروان بارزانی و اورسولا فون در لاین
اورسولا فون در لاین از نقش اقلیم کوردستان به عنوان عاملی مهم در ثبات منطقه قدردانی کرد
رئیس کمیسیون اروپا در دیدار با رئیس اقلیم کوردستان در مونیخ، ضمن تمجید از نقش ایشان به عنوان فاکتور ثبات در منطقه، بر تداوم حمایتهای این اتحادیه از اقلیم کوردستان تأکید کرد.
بر اساس بیانیهی ریاست اقلیم کوردستان، پیشازظهر روز شنبه ۱۴ فوریه ۲۰۲۶ (۲۵ بهمن ۱۴۰۴)، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، در ادامهی برنامههای کاری خود در کنفرانس امنیتی مونیخ با اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا دیدار کرد.
در این نشست، روابط اتحادیهی اروپا با عراق و اقلیم کوردستان و آخرین تحولات منطقه مورد بررسی قرار گرفت. هر دو طرف بر اهمیت تقویت همکاریهای مشترک، بهویژه در حوزههایی که به ثبات و توسعهی اقتصادی کمک میکنند، تأکید کردند.
همچنین در این دیدار، وضعیت سوریه، شرایط کورد و سایر مؤلفهها در آن کشور، تهدیدات تروریسم، آخرین تحولات منطقه و موانع پیش روی صلح در خاورمیانه مورد بحث قرار گرفت.
اورسولا فون در لاین ضمن ابراز حمایت مجدد اتحادیهی اروپا از آرامش و ثبات اقلیم کوردستان، از تلاشهای نچیروان بارزانی و نقش اقلیم کوردستان به عنوان عاملی مهم در ثبات منطقه قدردانی کرد.