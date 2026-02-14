تنها ۸ درصد زندانیان منتقلشده داعش عراقی هستند
مقام امنیتی عراق اعلام کرد روند انتقال زندانیان داعش از سوریه پایان یافته و بیش از پنج هزار نفر تحویل بغداد شدهاند که اکثریت آنان اتباع خارجی هستند.
یک مقام ارشد امنیتی عراق اعلام کرد عملیات انتقال زندانیان وابسته به داعش از سوریه به عراق به پایان رسیده و بر اساس آمار نهایی، ۵۷۰۴ نفر به مقامات عراقی تحویل داده شدهاند که تنها حدود ۸ درصد آنان تابعیت عراق را دارند.
سعد معن، رئیس دفتر اطلاعرسانی امنیتی عراق، در اظهاراتی اعلام کرد در میان افراد منتقلشده، ۴۶۷ نفر عراقی هستند و تحقیقات اولیه درباره آنان آغاز شده است. به گفته او، تکمیل روند بررسیها نیازمند زمان و اطلاعات بیشتر است و عراق میتواند افراد غیرعراقی را نیز بر اساس قوانین خود محاکمه کند.
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) نیز پایان این عملیات را تأیید کرده و اعلام کرده است این روند ۲۳ روز به طول انجامیده و از ۲۱ ژانویه آغاز شده بود.
این مقام امنیتی تأکید کرد انتقال زندانیان با رضایت دولت عراق انجام شده و اقدامی تحمیلی نبوده است. به گفتهی او، این اقدام بهعنوان گامی مثبت تلقی شده و نشاندهنده اعتماد جامعه بینالمللی به توانایی عراق در مدیریت این پرونده است.
محمد شیاع سودانی، نخستوزیر عراق، نیز پیشتر اعلام کرده بود انتقال زندانیان داعش تصمیمی ملی برای حفظ امنیت داخلی، منطقهای و بینالمللی بوده و از سایر کشورها خواسته است اتباع خود را بازگردانند.
بر اساس این گزارش، زندانیان منتقلشده تابعیت ۶۱ کشور مختلف را دارند و در مکانهای امن نگهداری میشوند. مقامات عراقی تأکید کردهاند حضور آنان تهدید مستقیمی برای امنیت کشور ایجاد نمیکند و روند قضایی برای رسیدگی به پروندهها آغاز شده است.