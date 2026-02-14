گفتوگوی نچیروان بارزانی با وزیر خارجهی واتیکان دربارهی همزیستی و وضعیت اقلیتها
وزیر خارجهی واتیکان نیز از فضای مدارا و همزیستی در اقلیم کوردستان تمجید کرد
ریاست اقلیم کوردستان اعلام کرد نچیروان بارزانی در مونیخ با وزیر خارجهی واتیکان دیدار و دربارهی وضعیت اقلیتهای دینی و قومی گفتوگو کرده است.
در این دیدار که صبح شنبه ۱۴ فوریهی ۲۰۲۶ برگزار شد، رئیس اقلیم با اسقف پل ریچارد گالاگر دربارهی تحولات منطقه و شرایط مؤلفههای مختلف جامعه بحث و تبادل نظر کرد.
بارزانی بر پایبندی اقلیم کوردستان به حفظ حقوق اقلیتها و تقویت فرهنگ همزیستی تأکید کرد.
وزیر خارجهی واتیکان نیز از فضای مدارا و همزیستی در اقلیم کوردستان تمجید و حمایت واتیکان از ثبات و آرامش عراق و اقلیم را اعلام کرد.