وزیر خارجه‌ی واتیکان نیز از فضای مدارا و همزیستی در اقلیم کوردستان تمجید کرد

4 ساعت پیش

ریاست اقلیم کوردستان اعلام کرد نچیروان بارزانی در مونیخ با وزیر خارجه‌ی واتیکان دیدار و درباره‌ی وضعیت اقلیت‌های دینی و قومی گفت‌وگو کرده است.

در این دیدار که صبح شنبه ۱۴ فوریه‌ی ۲۰۲۶ برگزار شد، رئیس اقلیم با اسقف پل ریچارد گالاگر درباره‌ی تحولات منطقه و شرایط مؤلفه‌های مختلف جامعه بحث و تبادل نظر کرد.

بارزانی بر پایبندی اقلیم کوردستان به حفظ حقوق اقلیت‌ها و تقویت فرهنگ همزیستی تأکید کرد.

وزیر خارجه‌ی واتیکان نیز از فضای مدارا و همزیستی در اقلیم کوردستان تمجید و حمایت واتیکان از ثبات و آرامش عراق و اقلیم را اعلام کرد.