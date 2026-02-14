رویترز: آمریکا از دولت سوریه خواست در برابر مطالبات کورد انعطاف نشان دهد
خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که ایالات متحده خواستار اعطای نوعی خودمختاری به کورد در سوریه است.
شامگاه جمعه ۱۳ فوریهی ۲۰۲۶، در حاشیهی کنفرانس امنیتی مونیخ، نشست سهجانبهای میان مارکو روبیو، وزیر خارجهی آمریکا، اسعد الشیبانی، وزیر خارجهی سوریه و مظلوم عبدی، فرماندهی کل «نیروهای دموکراتیک سوریه» برگزار شد. الهام احمد، رئیس مشترک روابط خارجی ادارهی خودگردان نیز در این نشست حضور داشت.
به گفتهی این منبع، روبیو از هیئت دولت سوریه خواسته است در قبال مطالبات کورد رویکردی منعطفتر اتخاذ کند. آمریکا همچنین از روند ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه با ارتش سوریه و اجرای توافق ۲۹ ماه گذشته ابراز رضایت کرده است.
این منبع تأکید کرده است که واشینگتن از اعطای نوعی خودمختاری به کورد حمایت میکند، مشروط بر آنکه این امر تهدیدی برای حاکمیت مرکزی دمشق ایجاد نکند.
مرکز رسانهای نیروهای دموکراتیک سوریه اعلام کرد که در این دیدار موضوع ادغام نیروها و تضمین حقوق همهی مؤلفههای جامعهی سوریه در روند سیاسی، بهویژه کورد و دروزیها، بررسی شده است.
مظلوم عبدی نیز این نشست را «مثبت و سازنده» توصیف کرد. همزمان تام باراک، نمایندهی ویژهی آمریکا در امور سوریه، با انتشار تصویری از این دیدار در شبکهی اجتماعی ایکس نوشت: «یک تصویر برابر با هزار کلمه است؛ آغازی تازه.»
این تحرک دیپلماتیک پس از توافق جامع ۳۰ ژانویهی ۲۰۲۶ میان دولت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه صورت میگیرد؛ توافقی که شامل آتشبس، ادغام تدریجی ساختارهای نظامی و اداری، تضمین حقوق مدنی و آموزشی کورد و بازگشت آوارگان است.