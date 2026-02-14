مسعود پزشکیان: با کوردستان برادر هستیم
رئیس جمهور ایران کوردستان، عراق و جمهوری آذربایجان را برادر و خویشاوند ایران توصیف کرد
رئیسجمهور ایران اعلام کرد روابط ایران با کوردستان، عراق و جمهوری آذربایجان بر پایهی پیوندهای برادری و خویشاوندی است.
مسعود پزشکیان روز شنبه ۱۴ فوریهی ۲۰۲۶ در "همایش بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری و تامین مالی راهگذارهای ریلی و جادهای" گفت ایران با جمهوری آذربایجان، عراق و کوردستان «برادر و خویشاوند» است.
او همچنین به پیشینهی تاریخی روابط با ترکیه، افغانستان و ترکمنستان اشاره کرد و گفت این کشورها سابقهی چند هزار سالهٔ همکاری و دوستی دارند.
پزشکیان تأکید کرد تهران به دنبال احیای این روابط است و مسیرهای ارتباطی را عامل صلح، توسعهی علمی و تقویت توان اقتصادی دانست. به گفتهی وی، گسترش این مسیرها میتواند امنیت و اقتصاد منطقه را تضمین کند.