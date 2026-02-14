دیدار نچیروان بارزانی با نخستوزیر هلند در مونیخ
توسعهی روابط هلند با عراق و اقلیم کوردستان مورد بررسی قرار گرفت
ریاست اقلیم کوردستان اعلام کرد نچیروان بارزانی در حاشیهی کنفرانس امنیتی مونیخ با نخستوزیر و وزیر دفاع هلند دیدار کرد.
صبح شنبه ۱۴ فوریهی ۲۰۲۶، رئیس اقلیم کوردستان با دیک شوف، نخستوزیر هلند و روبن برکلمنس، وزیر دفاع این کشور، گفتوگو کرد.
در این دیدار، توسعهی روابط هلند با عراق و اقلیم کوردستان و ادامهی همکاریها در حوزههای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. بارزانی از حمایتهای مستمر هلند از اقلیم کوردستان قدردانی کرد.
هیئت هلندی نیز تأکید کرد کشورشان اهمیت زیادی برای روابط با اقلیم قائل است و به حمایت از ثبات و توسعهی منطقه ادامه خواهد داد