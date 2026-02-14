هیئت آمریکایی از حل‌وفصل مشکلات میان اربیل و بغداد حمایت کرد

3 ساعت پیش

نچیروان بارزانی در حاشیه‌ی کنفرانس امنیتی مونیخ با سناتور لیندزی گراهام و هیئت همراه دیدار کرد و طرفین ضمن بررسی تحولات منطقه، بر توسعه همکاری‌های مشترک تأکید کردند.

ریاست اقلیم کوردستان اعلام کرد که در ادامه دیدارهای دیپلماتیک در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، با لیندزی گراهام، سناتور آمریکایی و هیئت همراه وی که متشکل از شماری از اعضای کنگره بود، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست، روابط ایالات متحده آمریکا با عراق و اقلیم کوردستان و همچنین راهکارهای توسعه همکاری‌های مشترک مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. نچیروان بارزانی در این دیدار مراتب سپاس و قدردانی اقلیم کوردستان را بابت حمایت‌های مستمر آمریکا و کنگره این کشور از عراق و اقلیم کوردستان ابراز داشت.

هیئت کنگره‌ی آمریکا ضمن تأکید بر اهمیت جایگاه اقلیم کوردستان به‌عنوان فاکتوری مؤثر در ثبات منطقه، حمایت قاطع خود را از عراق، حفظ کیان اقلیم کوردستان، حل‌وفصل مشکلات میان اربیل و بغداد و همچنین حفظ آرامش و ثبات در کشور اعلام کرد.

وضعیت سوریه و شرایط کورد آن کشور، محور دیگر این گفت‌وگوها بود. در این بخش، نچیروان بارزانی و هیئت کنگره‌‌ی آمریکا بر لزوم حفظ حقوق کورد و سایر مؤلفه‌ها در حال حاضر و در قانون اساسی آینده سوریه‌ی یکپارچه تأکید ورزیدند. بررسی آخرین تحولات امنیتی و خطرات ناشی از تروریسم نیز از دیگر مباحث مطرح‌شده در این نشست بود.