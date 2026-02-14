روزنامه‌ی واشنگتن‌پست: دولت ترامپ پیش‌تر نسبت به ناتوانی دمشق در کنترل زندان‌های داعش هشدار داده بود

4 ساعت پیش

به نقل از مقامات ارشد آمریکایی، دولت ترامپ در یک نشست محرمانه به مقامات عراقی هشدار داده بود که رئیس‌جمهور سوریه توانایی حفاظت از زندان‌های داعش را ندارد و واگذاری پرونده‌ی امنیتی به وی خطرناک است. روزنامه‌ی واشنگتن‌پست به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشت: «واشنگتن پاییز گذشته به صراحت به بغداد اعلام کرد که اگر دولت شَرع کنترل زندانیان تروریست را به دست گیرد، این افراد در مرحله‌ای آزاد شده یا فرار خواهند کرد و مجدداً به عراق حمله می‌کنند.»

بر اساس این گزارش، نگرانی‌ها زمانی به واقعیت پیوست که در ۱۹ ژانویه امسال، نیروهای ارتش عربی سوریه به مناطق تحت کنترل نیروهای سوریه دموکراتیک (هَسَدَ) حمله کردند. این حمله منجر به عقب‌نشینی هَسَدَ از زندان شدادی و کمپ هول شد که در نتیجه‌ی آن، نزدیک به ۲۰۰ عنصر داعش موفق به فرار شدند. اگرچه بخشی از این افراد مجدداً دستگیر شدند، اما این رویداد زنگ خطری جدی برای واشنگتن و بغداد بود.

در پی این رخداد، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده در ۲۷ ژانویه و براد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) در ۲۱ ژانویه، طی تماس‌های فوری با احمد شَرع، رئیس‌جمهور سوریه، خواستار کنترل اوضاع شدند. عبدالکریم عمر، نماینده‌ی مدیریت خودگردان، تحرکات نظامی نیروهای شَرع را «تجاوز» خواند و با انتقاد شدید از سکوت جامعه‌ی بین‌الملل اظهار داشت: «ملت کورد قربانی توافقات بین‌المللی شده‌اند که بدون اطلاع آنان و بر سر آنان انجام شده است.»

فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) روز جمعه ۱۳ فوریه ۲۰۲۶ (۲۴ بهمن ۱۴۰۴) در بیانیه‌ای اعلام کرد که عملیات انتقال زندانیان داعش که از ۲۱ ماه گذشته آغاز شده بود، پایان یافته و ۵۷۰۰ زندانی مرد داعشی از زندان‌های سوریه به عراق منتقل شده‌اند.

در همین راستا، شورای عالی قضایی عراق آمار نهایی را تأیید و اعلام کرد که مجموع ۵۷۰۴ زندانی داعشی دارای تابعیت ۶۱ کشور مختلف، به عراق منتقل شده‌اند. خالد شوانی، وزیر دادگستری عراق نیز روز چهارشنبه ۱۱ فوریه ۲۰۲۶ (۲۲ بهمن ۱۴۰۴) تصریح کرد که تمامی این زندانیان تحت نظارت شورای عالی قضایی و توسط هیئت‌های قضایی تخصصی در عراق محاکمه خواهند شد.