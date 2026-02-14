فرمانده‌ی کل نیروهای سوریه‌ی دموکراتیک با وزرای خارجه‌ی آمریکا و سوریه در حاشیه‌ی کنفرانس امنیتی مونیخ دیدار و درباره‌ی آینده‌ی سیاسی سوریه رایزنی کردند

4 ساعت پیش

شهر مونیخ آلمان روز جمعه ۱۳ فوریه ۲۰۲۶ (۲۴ بهمن ۱۴۰۴)، میزبان یک نشست سه‌جانبه‌ی مهم میان هیئت نیروهای سوریه دموکراتیک (هَسَدَ)، مارکو روبیو وزیر خارجه‌ی آمریکا و اسعد شیبانی وزیر خارجه‌ی سوریه بود.

در این نشست که الهام احمد، رئیس مشترک اداره‌ی روابط خارجی مدیریت خودگردان نیز حضور داشت، طرفین پیرامون راهکارهای سیاسی بحران سوریه، امنیت مناطق مورد مناقشه و هماهنگی‌های نظامی و سیاسی در مرحله‌ی پیش رو بحث و تبادل نظر کردند.

مرکز رسانه‌ای هَسَدَ تصاویری از این نشست منتشر کرده است که نشان‌دهنده‌ی اهمیت بالای این تحرک دیپلماتیک است.

از سوی دیگر، خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) گزارش داد که هیئت سوری به ریاست اسعد شیبانی در دیدار با مارکو روبیو، بر تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و امنیت خاک سوریه تأکید کرده است. طبق این گزارش، طرف آمریکایی حمایت کامل خود را از دولت سوریه و توافق اخیر مبنی بر ادغام نیروهای سوریه دموکراتیک با ارتش سوریه ابراز داشته است. همچنین توسعه‌ی روابط دوجانبه میان واشنگتن و دمشق از دیگر محورهای این گفتگو بوده است.