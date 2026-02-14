مظلوم عبدی: نشست سازندهای با روبیو و وزیر خارجهی سوریه داشتیم
فرمانده کل نیروهای سوریهی دموکراتیک از نقش آمریکا در حل مشکلات قدردانی کرد
فرمانده کل نیروهای سوریهی دموکراتیک ضمن ابراز رضایت از نشست سهجانبه در مونیخ، از رویکرد مثبت آمریکا نسبت به خروج نیروهایش و ترسیم نقشهراه سیاسی برای آیندهی سوریه خبر داد.
مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک (هَسَدَ)، روز جمعه ۱۳ فوریه ۲۰۲۶ (۲۴ بهمن ۱۴۰۴) جزئیات نشست خود با مارکو روبیو و اسعد شیبانی را تشریح کرد و گفت: «نشست به طور کلی بسیار سازنده بود. ما دربارهی مسئلهی ادغام نیروها، سرنوشت ملت کورد، وضعیت کنونی و نقشهی راه آیندهی سوریه گفتگو کردیم.»
عبدی در خصوص خروج نیروهای آمریکایی از سوریه اظهار داشت که این موضوع یکی از محورهای گفتگو بوده و طرف آمریکایی موضعی مثبت در این زمینه داشته است. وی دربارهی وضعیت داخلی غرب کوردستان (روژآوا)، بهویژه در کوبانی و قامیشلو تأکید کرد: «آتشبس به طور کلی ادامه دارد و اگرچه چالشهایی باقی مانده، اما برای رفع آنها تلاش میکنیم.» وی همچنین نگاه اتحادیهی اروپا به حمایت از منطقه را مثبت ارزیابی کرد.
عقدنا اليوم اجتماعاً مثمراً للغاية مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو @SecRubio ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، لبحث التقدّم المُحرز في تنفيذ اتفاقية الاندماج.— Mazloum Abdî مظلوم عبدي (@MazloumAbdi) February 13, 2026
نُعرب عن امتناننا للولايات المتحدة الأمريكية على دورها في تسهيل هذا الاتفاق ودعم مساره، كما نقدّر الجهود… pic.twitter.com/7hzw8o7gtl
بیانیهی رسمی هَسَدَ و موضع آمریکا:
مرکز رسانهای هَسَدَ نیز در بیانیهای اعلام کرد که مارکو روبیو در این دیدار تأکید کرده است: «پروندهی سوریه، یکپارچگی ملی و حقوق اقلیتها در اولویتهای اصلی پرزیدنت دونالد ترامپ قرار دارد.»
بر اساس این بیانیه، تمرکز اصلی مذاکرات بر ادغام نیروها، تضمین حقوق تمامی مؤلفههای سوریه (بهویژه کورد و دروزی) در فرآیند سیاسی و تداوم مبارزه با بقایای داعش بوده است.
مظلوم عبدی در حساب رسمی خود در شبکهی اجتماعی «ایکس» نیز نوشت: «نشست بسیار پرباری با مارکو روبیو و اسعد شیبانی داشتیم. از ایالات متحده برای تسهیل امضای توافق ادغام نیروها و حمایت از اجرای آن سپاسگزاریم.»