دیدار مظلوم عبدی و امانوئل ماکرون در مونیخ
مکرون بر تداوم حمایت بینالمللی از توافقات جدید در سوریە تأکید کرد
رئیسجمهور فرانسه در دیدار با فرمانده کل هَسَدَ، بر تداوم حمایتهای بینالمللی برای اجرای توافقات جدید و تثبیت ثبات در سوریه تأکید کرد.
نیروهای سوریهی دموکراتیک (هَسَدَ) در بیانیهای اعلام کردند که روز جمعه ۱۳ فوریه ۲۰۲۶ (۲۴ بهمن ۱۴۰۴)، هیئت بلندپایهی این نیروها به ریاست مظلوم عبدی و با حضور الهام احمد، در حاشیهی کنفرانس امنیتی مونیخ با امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه دیدار کردند.
در این نشست، هیئت هَسَدَ از مواضع ثابت فرانسه در حمایت از فرآیند آتشبس و تلاش برای برقراری ثبات در منطقه قدردانی کرد. طرفین بر اهمیت تداوم حمایتهای جهانی جهت اجرای کامل مفاد توافقنامهی ۲۹ ژانویه با هدف موفقیت پروسهی ادغام و ایجاد ثبات پایدار در سوریه تأکید ورزیدند.
امانوئل ماکرون نیز ضمن ستایش از نقش مؤثر نیروهای سوریه دموکراتیک در شکست تروریسم و حفظ امنیت منطقه، تصریح کرد که کشورش به تلاشهای خود در این راستا ادامه خواهد داد. این دیدار در ادامهی رایزنیهای دیپلماتیک مظلوم عبدی با مقامات ارشد آمریکا و سوریه در مونیخ انجام شد.