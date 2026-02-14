عضو حزب کارگر بریتانیا خواستار قدردانی کشورهای غربی از فداکاری‌های مردم روژاوای کوردستان شد و بر ضرورت حفاظت از کورد و دیگر مؤلفه‌های سوریه تأکید کرد.

2 ساعت پیش

نماینده‌ی پارلمان بریتانیا تأکید کرد جامعه‌ی جهانی، به‌ویژه کشورهای غربی، باید به نقش تعیین‌کننده مردم روژاوای کوردستان در شکست گروه تروریستی داعش اذعان کرده و از این فداکاری‌ها قدردانی کند.

بامبوس چارالامبوس، نماینده‌ی حزب کارگر بریتانیا، در گفت‌وگویی اختصاصی اعلام کرد که نقش کورد در مبارزه با داعش «بسیار مهم» بوده و کشورهای غربی باید این واقعیت را به رسمیت بشناسند. او همچنین بر ضرورت حفاظت از کورد و سایر مؤلفه‌های سوریه تأکید کرد و گفت نباید متحدان غرب در این منطقه فراموش شوند.

این نماینده‌ی پارلمان بریتانیا وعده داد موضوع حفاظت از کورد و دیگر گروه‌های قومی و مذهبی، از جمله علوی‌ها و دروزی‌ها، را با وزارت امور خارجه‌ی کشورش مطرح کند و برای ایفای نقش فعال‌تر لندن در این زمینه فشار بیاورد. به گفته‌ی او، همه‌ی مؤلفه‌های جامعه‌ی سوریه باید از امنیت و حمایت برخوردار باشند.

چارالامبوس درباره‌ی نقش بریتانیا در روند گفت‌وگوهای مربوط به راه‌حل سیاسی سوریه نیز گفت لندن ممکن است به‌طور مستقیم در مذاکرات حضور نداشته باشد، اما بر روند آن تأثیرگذار است و تحولات را از نزدیک دنبال می‌کند.

او همچنین خواستار نظارت دقیق بر توافق‌ها و تضمین تداوم آتش‌بس شد و تأکید کرد فشارهای بین‌المللی برای حفاظت از کورد در روژاوای کوردستان و سایر مناطق باید ادامه یابد.