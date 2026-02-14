سنتکام: بیش از ۵۰ تروریست داعش در سوریه کشته و دستگیر شدند
فرماندهی مرکزی آمریکا از انهدام صدها هدف زیرساختی داعش خبر داد
فرماندهی مرکزی آمریکا از انهدام صدها هدف زیرساختی داعش و کشته یا دستگیر شدن دهها تن از عناصر این گروه در جریان عملیات «هاک آی» طی دو ماه گذشته خبر داد.
فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا (سنتکام) از انجام مجموعهای از حملات هوایی و عملیاتهای جدید علیه بقایای گروه تروریستی داعش در سوریه خبر داد.
بر اساس اطلاعیهای که سنتکام روز شنبه ۱۴ فوریه ۲۰۲۶ (۲۵ بهمن ۱۴۰۴) منتشر کرده است، نیروهای آمریکایی در بازه زمانی ۳ تا ۱۲ فوریه (۱۴ تا ۲۳ بهمن)، ۱۰ حمله در سوریه انجام دادهاند که طی آن بیش از ۳۰ هدف متعلق به داعش مورد اصابت قرار گرفته است.
فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا میگوید در این حملات که با استفاده از جنگندهها، بالگردها و پهپادها صورت گرفته، زیرساختهای این سازمان تروریستی و انبارهای تسلیحاتی داعش بهدقت بمباران شدهاند.
این بیانیه میافزاید که پیش از این نیز در فاصله زمانی ۲۷ ژانویه تا ۲ فوریه (۷ تا ۱۳ بهمن)، نیروهای آمریکایی پنج حمله دیگر را علیه مراکز ارتباطی، نقاط حساس لجستیکی و انبارهای مهمات داعش انجام داده بودند.
سنتکام در پایان بیانیه خود فاش کرد که در جریان عملیاتهای هدفمند دو ماه اخیر، بیش از ۵۰ تن از عناصر داعش کشته یا دستگیر شدهاند و همچنین بیش از ۱۰۰ هدف زیرساختی این گروه با شلیک صدها موشک دقیق منهدم شده است.
این سلسله عملیاتها تحت عنوان «هاک آی» و به عنوان پاسخی به حمله ۱۳ دسامبر (۲۲ آذر) به نیروهای آمریکا و شرکایشان در منطقه تدمر آغاز شده است. شایان ذکر است در کمین مذکور که توسط داعش اجرا شد، دو سرباز آمریکایی و یک مترجم آمریکایی کشته شدند.