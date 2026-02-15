فؤاد حسین: دیپلماسی تنها گزینه برای حفظ امنیت منطقه است
وزرای خارجهی عراق و هلند راههای گسترش روابط میان بغداد و آمستردام را بررسی کردند
وزیر امور خارجەی عراق در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با همتای هلندی خود دیدار کرد؛ در این نشست تحولات سیاسی و امنیتی منطقه و راههای گسترش روابط میان بغداد و آمستردام مورد بررسی قرار گرفت.
وزارت امور خارجهی عراق شنبه ۱۴ فوریه ۲۰۲۶ (۲۵ بهمن ۱۴۰۴)، با انتشار بیانیهای اعلام کرد که فؤاد حسین، وزیر امور خارجه، در حاشیهی کنفرانس امنیتی مونیخ با دیوید ون ویل، وزیر امور خارجهی و وزیر مهاجرت هلند دیدار و گفتوگو کرده است. بر اساس این بیانیه، دو طرف پیرامون توسعهی همکاریهای دوجانبه، بهویژه در حوزههای مدیریت منابع آبی، بهرهگیری از تجربیات هلند، مقابله با تغییرات اقلیمی و تقویت روابط میان بغداد و آمستردام در زمینههای مختلف رایزنی کردند.
در بخشی از این دیدار، فؤاد حسین با اشاره به تلاشها برای تشکیل دولت جدید عراق و موضوع انتقال عناصر داعش از زندانهای سوریه به داخل عراق، تأکید کرد که این فرایند در چارچوب اقدامات قانونی و با رعایت کامل الزامات امنیتی انجام میشود.
وزیر امور خارجه عراق در پایان نسبت به پیامدهای خطرناک عدم دستیابی به راهکارهای مثبت برای حل مشکلات هشدار داد و خاطرنشان کرد که برای تثبیت صلح در منطقه، تمامی طرفها باید مسیر گفتوگو را در پیش بگیرند.