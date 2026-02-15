وزیر خارجهی سوریه: عراق در پروندهی زندانیان داعش با ما همکاری کرده است
بغداد از پایان انتقال زندانیانی داعشی به عراق خبر داده است
اسعد شیبانی، وزیر خارجهآغ سوریه، اعلام کرد مقابله با تهدیدهای داعش «مسئولیتی مشترک» میان سوریه و عراق است و از نقش بغداد در مدیریت پرونده زندانیان داعش قدردانی کرد.
او در یک نشست خبری، ضمن ستایش همکاری عراق، گفت انتقال زندانیان داعش از سوریه به عراق «عملیاتی بر پایهی ارزیابیهایی بوده که آمریکا انجام داده است» و افزود عراق با پذیرش بخشی از بار این پرونده، همکاری مؤثری نشان داده است.
در همین چارچوب، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) جمعه ۱۳ فوریهی ۲۰۲۶ / ۲۴ بهمن ۱۴۰۴ در بیانیهای اعلام کرد عملیات انتقال زندانیان داعش که از ۲۱ ژانویهی ۲۰۲۶ / ۱ بهمن ۱۴۰۴ آغاز شده بود، پایان یافته و حدود ۵٬۷۰۰ زندانی داعش (همگی مرد) از زندانهای سوریه به عراق منتقل شدهاند.
همچنین، شورای عالی قضایی عراق در همان روز از پایان کامل فرایند انتقال خبر داد و اعلام کرد شمار کل زندانیان داعش منتقلشده از سوریه به عراق به ۵٬۷۰۴ نفر رسیده است؛ افرادی که بنا بر این اعلام، تابعیت ۶۱ کشور مختلف را دارند.
پیشتر سنتکام چهارشنبه ۲۱ ژانویهی ۲۰۲۶ / ۱ بهمن ۱۴۰۴ از آغاز روند انتقال خبر داده و گفته بود هدف نهایی انتقال نزدیک به ۷٬۰۰۰ زندانی داعش به مراکز نگهداری تحت اختیار عراق است. در عراق نیز خالد شوانی، وزیر دادگستری، چهارشنبه ۱۱ فوریهی ۲۰۲۶ / ۲۲ بهمن ۱۴۰۴ گفته بود این پرونده زیر نظر شورای عالی قضایی است و توسط هیئت قضایی تخصصی پیگیری و زندانیان منتقلشده در عراق محاکمه خواهند شد.