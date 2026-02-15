عراق و ترکیه: اجرای توافق میان «هَسَدَ» و دمشق برای ثبات سوریه و منطقه مهم است
فؤاد حسین و رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه در مونیخ بر پایبندی طرفها به مفاد توافق و استمرار همکاریهای دوجانبه تأکید کردند.
وزارت خارجهی عراق اعلام کرد فؤاد حسین، معاون نخستوزیر و وزیر خارجهی عراق، در حاشیهی شصتودومین کنفرانس امنیتی مونیخ با ابراهیم کالن، رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت)، دیدار و دربارهی سازوکارهای تقویت همکاریهای بغداد–آنکارا گفتوگو کرده است.
بر اساس بیانیهی وزارت خارجهی عراق، دو طرف ضمن بررسی آخرین تحولات خاورمیانه، راههای توسعهی روابط و همکاریهای دوجانبه را نیز مرور کردند.
در بخش دیگری از این دیدار، فؤاد حسین و ابراهیم کالن درباره توافق میان حکومت سوریه و نیروهای سوریه دموکراتیک (هَسَدَ) گفتوگو کرده و آن را برای تقویت ثبات سوریه و منطقه «مهم» ارزیابی کردند. در این چارچوب، بر ضرورت پایبندی طرفها به توافق و اجرای مفاد و شروط آن تأکید شده است.