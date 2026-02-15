وزیر خارجه‌ی ایران نتیجه‌ی گفتگو‌های اخیر با آمریکا را مثبت توصیف کرد

وزیر خارجه‌ی عراق در تماس تلفنی با همتای ایرانی خود، درباره‌ی روند مذاکرات ایران و آمریکا گفت‌وگو کرد؛ دو طرف از برگزاری دور جدید مذاکرات در ژنو سخن گفتند و بغداد درباره‌ی انتقال زندانیان داعش نیز توضیح داد.

وزیر خارجه‌ی عراق با همتای ایرانی خود درباره‌ی جزئیات گفت‌وگوهای تهران و واشینگتن رایزنی کرد و بر حمایت عراق از موفقیت این مذاکرات تأکید کرد.

فؤاد حسین، وزیر خارجه عراق، روز شنبه ۱۴ فوریه‌ی ۲۰۲۶ / ۲۵ بهمن ۱۴۰۴، تلفنی با عباس عراقچی، وزیر خارجه‌ی جمهوری اسلامی ایران گفتگو کرد.

وزیر خارجه ایران در این تماس، جزئیات روند گفت‌وگوهای میان هیئت کشورش و هیئت آمریکایی را تشریح و تصویری کلی از فضای مذاکرات و موضوعات مطرح‌شده ارائه کرد؛ به‌ویژه نتیجه‌ی آخرین دور گفت‌وگوها در سلطان‌نشین عمان را «مثبت و جدی» توصیف کرد.

همچنین دو طرف درباره‌ی گام‌های آینده ؛ از جمله برگزاری دور جدید مذاکرات در روز سه‌شنبه آینده در شهر ژنو گفت‌وگو کردند. دو وزیر بر اهمیت تداوم گفت‌وگوها تأکید کردند؛ به‌گونه‌ای که به نتایج سازنده منجر شود و ثبات منطقه را تقویت کند.

از سوی دیگر، فؤاد حسین بر اهمیت دستیابی به نتیجه‌ای مثبت در نشست مورد انتظار ژنو تأکید کرد و حمایت کامل عراق از روند مذاکرات را تکرار کرد. او ابراز امیدواری کرد این فرایند موفق باشد و در خدمت امنیت و ثبات منطقه قرار گیرد.

بخش دیگری از این گفت‌وگو به پرونده‌ی زندانیان داعشی اختصاص یافت. وزیر خارجه‌ی عراق همتای ایرانی خود را در جریان اقداماتی قرار داد که دولت عراق برای انتقال زندانیان وابسته به گروه «داعش» به داخل عراق انجام داده است. او اطمینان داد این زندانیان اکنون تحت کنترل دولت عراق هستند و مطابق احکام قانون عراق با آنان برخورد می‌شود.