لیندزی گراهام: مانع پیشروی ارتش سوریه به سوی مناطق کوردی شدیم
سناتور آمریکایی میگوید، واشینگتن «کورد را رها نکرده» و نیروهای سوریهی دموکراتیک را شریک اصلی در نبرد با تروریسم میداند.
لیندزی گراهام، سناتور جمهوریخواه آمریکا، در حاشیهی شصتودومین کنفرانس امنیتی مونیخ اعلام کرد ایالات متحده از کورد سوریه «پشت نکرده» و به گفتهی او، واشینگتن «مانع پیشروی ارتش سوریه به سمت عمق مناطق کوردی» شده است.
گراهام در گفتوگو با یک فعال کورد ایزدی، تأکید کرد نیروهای سوریه دموکراتیک (هَسَدَ) شریک اصلی آمریکا در جنگ علیه تروریسم بودهاند و باید در «سوریه جدید» جایگاهی شایسته داشته باشند.
این موضعگیری در حالی بیان میشود که در هفتههای اخیر، همزمان با افزایش نگرانیها درباره احتمال فشار یا اقدام نظامی حکومت جدید سوریه علیه مناطق تحت نفوذ کورد، گراهام فعالیتهای خود را پررنگتر کرده است. او در پایان ژانویهی ۲۰۲۶ / اوایل بهمن ۱۴۰۴ به همراه سناتور دموکرات ریچارد بلومنتال، طرحی را با عنوان «قانون حفاظت از کورد» به سنا ارائه کرد؛ طرحی که هدف آن اعمال تحریمهای سخت اقتصادی علیه هر طرف، دولت یا نهاد مالی عنوان شده که بهگونهای به حمایت نظامی از دمشق برای حمله به «هَسَدَ» کمک کند.
گراهام پیشتر نیز هشدار داده بود «رها کردن کورد» پس از شکست داعش میتواند به زیان اعتبار آمریکا تمام شود و پیامدهای امنیتی برای ایالات متحده داشته باشد.