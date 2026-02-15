هدف ثبت نام ١٠٠هزار دانش‌آموز است

بنا بر گزارش‌ها، انتخاب درس اختیاری کوردی (کرمانجی و زازاکی) تا ۲۰ فوریه ادامه دارد و هدف‌گذاری فعالان رسیدن به ۱۰۰ هزار دانش‌آموز است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده از شمال کوردستان و ترکیه، فرایند انتخاب درس اختیاری زبان کوردی (کرمانجی و زازاکی) در مدارس تا ۲۰ فوریه‌ی ۲۰۲۶ / ۱ اسفند ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت. در این مدت، سازمان‌های مدنی و معلمان کارزارهای خود را برای تشویق خانواده‌ها به ثبت‌نام فرزندانشان در این درس تشدید کرده‌اند و هدف اعلامی آنان رساندن شمار انتخاب‌کنندگان به ۱۰۰٬۰۰۰ دانش‌آموز است.

طبق آمارهای ارائه‌شده، در سال گذشته ۵۹٬۳۶۲ دانش‌آموز در سراسر ترکیه و شمال کوردستان این درس را انتخاب کرده بودند. گزارش می‌گوید امسال سازمان‌های مدنی و اتحادیه‌ها فعال‌تر شده‌اند و از طریق مراجعه به خانه‌ها و تماس با والدین، آنان را به ثبت‌نام فرزندان در درس زبان مادری تشویق می‌کنند.

ماهر یوکسَل، خبرنگار کوردستان۲۴ در دیاربکر، گزارش داده است درس اختیاری کوردی حدود ۱۴ سال است در سیستم آموزشی ترکیه وجود دارد، اما در سال‌های گذشته برخی مدیریت‌های مدارس در مسیر ثبت‌نام «مانع‌تراشی» می‌کردند. بر اساس این گزارش و به نقل از سازمان‌های مدنی، وزارت آموزش‌وپرورش ترکیه امسال برای نخستین بار پیامی به مدارس ارسال کرده که بر پایه آن نباید مانعی ایجاد شود و باید روند انتخاب درس کوردی تسهیل شود.

در همین زمینه، رمضان تکدمیر، رئیس اتحادیه‌ی آموزشی «ممور-سن» در دیاربکر، گفته است وزارت آموزش‌وپرورش از این روند حمایت می‌کند و از والدین خواسته «نترسند و تردید نکنند»؛ به گفته او، یادگیری زبان مادری می‌تواند اعتمادبه‌نفس و توانمندی ذهنی دانش‌آموزان را تقویت کند.

از سوی دیگر، خودایی مورسومبول، مسئول کارزار انتخاب درس کوردی، از هماهنگی میان سازمان‌های مدنی، دانشگاه‌ها و پلتفرم زبان کوردی خبر داده و گفته است هدف نهایی رسیدن به ١٠٠هزار دانش‌آموز است و مدیران آموزشی نیز قول داده‌اند مانعی ایجاد نکنند.

صدقی زیلان، حقوقدان و فعال مدنی نیز تأکید کرده است تقویت زبان کوردی تنها به مدرسه محدود نمی‌شود و باید در خانه، بازار و ارتباطات اجتماعی نیز به کار گرفته شود؛ او گفته است اگرچه سیاست‌های همگون‌سازی در گذشته وجود داشته، اما اکنون باید با «مالکیت اجتماعی» از زبان کوردی حفاظت شود.