پیشرفت ۶۵ درصدی اقلیم کوردستان در مبارزه با مواد مخدر
دولت اقلیم کوردستان در چارچوب برنامههای کابینهی نهم، دستاوردهای چشمگیری در مهار مواد مخدر داشته است
دیندار زیباری، هماهنگکنندهی توصیههای بینالمللی در دولت اقلیم کوردستان، روز یکشنبه ۱۵ فوریهی ۲۰۲۶ (۲۶ بهمن ۱۴۰۴) در حاشیهی «دومین کنفرانس مبارزه با مواد مخدر» که با شعار «کوردستان بدون مواد مخدر و روانگردان» برگزار شد، از پیشرفت ۶۵ درصدی اقلیم در روند مبارزه با این معضل خبر داد.
زیباری در گفتوگو با رسانهها اظهار داشت که در راستای کارنامهی کابینهی نهم دولت اقلیم کوردستان، تلاشها برای ریشهکنی مواد مخدر متمرکزتر شده است. وی افزود: «تاکنون بیش از ۱۰۰۰ بازرگان مواد مخدر توسط نهادهای ذیربط دستگیر و از سوی دادگاهها محکوم شدهاند.»
وی هدف اصلی دولت را دستیابی به «کوردستانی عاری از مواد مخدر» دانست و تأکید کرد: «گردهمایی امروز برای شناسایی چالشها و تدوین برنامهای راهبردی جهت مقابله با تهدیداتی است که جامعهی ما را هدف قرار دادهاند.»
هماهنگکنندهی توصیههای بینالمللی همچنین به تلاشهای انسانی و بهداشتی دولت برای درمان افراد گرفتار اعتیاد اشاره کرد. وی اعلام نمود که یکی از گامهای اساسی، کلنگزنی مرکز بازپروری با همکاری مؤسسهی خیریهی بارزانی و سایر سازمانها بوده است تا با معتادان به عنوان قربانی برخورد شده و پس از درمان به زندگی عادی بازگردند.
این تحولات در حالی رخ میدهد که دولت اقلیم کوردستان نظارت بر مرزها را تشدید کرده و برنامههای آگاهیبخشی در مدارس و سطح جامعه را برای حفاظت از نسل جدید گسترش داده است.