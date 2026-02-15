نیروهای آمریکایی در سوریە از پیگاه شدادی به پایگاه دیگری در خاک اردن منتقل شده‌اند

2 ساعت پیش

وزارت دفاع سوریه اعلام کرد که کنترل پایگاه شدادی را در استان حسکه پس گرفته و نیروهای آمریکایی به پایگاه دیگری در خاک اردن منتقل شده‌اند.

وزارت دفاع سوریه امروز یکشنبه ۱۵ فوریه ۲۰۲۶ (۲۶ بهمن ۱۴۰۴)، با صدور بیانیه‌ای رسمی از بازپس‌گیری پایگاه نظامی «شدادی» واقع در مرزهای استان حسکه خبر داد. بر اساس این اطلاعیه، کنترل مجدد این پایگاه طی یک هماهنگی مشترک با طرف آمریکایی صورت گرفته است که به عنوان گامی جدید در تحولات راهبردی منطقه محسوب می‌شود.

پس از خروج نیروهای آمریکایی از منطقه «التنف» و انتقال آن‌ها به داخل خاک اردن، وزارت دفاع سوریه اعلام کرد که یگان‌های ارتش این کشور با هماهنگی طرف آمریکایی، کنترل کامل پایگاه و مناطق اطراف آن را در دست گرفته‌اند. در ادامه‌ی این بیانیه آمده است که ارتش عربی سوریه هم‌اکنون در تمام نوار مرزی این کشور با اردن و عراق در صحرای تنف استقرار یافته است.

نیروهای آمریکایی که پیش‌تر در چارچوب ائتلاف بین‌المللی ضد داعش در این پایگاه مستقر بودند، روز چهارشنبه ۱۱ فوریه ۲۰۲۶ (۲۲ بهمن ۱۴۰۴) طی هماهنگی با ارتش سوریه و دولت اردن، نیروهای خود را به پایگاه «برج ۲۲» (Tower 22) در خاک اردن که تنها چند کیلومتر با تنف فاصله دارد، منتقل کردند.

شایان ذکر است که پایگاه نظامی التنف در سال ۲۰۱۶ توسط نیروهای آمریکایی در مثلث مرزی میان سوریه، عراق و اردن تأسیس شد. هدف اصلی از ایجاد این پایگاه، مقابله با تروریست‌های داعش و جلوگیری از گسترش نفوذ نظامی طرف‌های خارجی در منطقه عنوان شده بود.