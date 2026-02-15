مؤسسه‌ی خیریه‌ی بارزانی: این حمایت‌ها مقطعی نبوده و پس از عبور از شرایط فعلی نیز ادامه خواهد داشت

2 ساعت پیش

مؤسسه‌ی خیریه‌ی بارزانی همچنان به عملیات توزیع کمک‌های بشردوستانه شامل مواد غذایی و دارو در روژآوای کوردستان (غرب کوردستان) ادامه می‌دهد. اکرم صالح، خبرنگار حاضر در منطقه گزارش داد که تیم‌های این مؤسسه هم‌اکنون در محله‌ی «جودی» در مرکز شهر قامشلو مشغول خدمت‌رسانی به ساکنان هستند.

تاکنون چندین مرحله از عملیات توزیع کمک‌های انسانی در قامشلو اجرایی شده است. علاوه بر توزیع وعده‌های غذایی گرم، این مؤسسه ۲۰۰ تن آرد در اختیار نانوایی‌های شهر قرار داده تا نان داغ به صورت رایگان میان شهروندان توزیع شود. همچنین ۵۰۰ سبد غذایی و محموله‌های دارویی به مردم و بیمارستان‌های منطقه اهدا شده است.

کارزان نوری، از مسئولان مؤسسه‌ی خیریه‌ی بارزانی در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار داشت: «بی‌شک در چارچوب پایبندی به توصیه‌های پرزیدنت بارزانی برای یاری‌رسانی به تمام مردم روژآوای کوردستان، خوشحالیم که در این مرحله ساکنان محله‌ی جودی از این کمک‌ها بهره‌مند می‌شوند.»

برنامه‌ی راهبردی برای حمایت از اقشار کم‌درآمد

وی افزود: «ساکنان محله‌ی جودی از اقشار کم‌درآمد هستند و ما بدون هیچ‌گونه تبعیضی، نزدیک به ۴۵۰۰ سبد غذایی و مایحتاج ضروری را میان بیش از ۴۰۰۰ خانواده‌ی این محله توزیع خواهیم کرد.» نوری همچنین تأکید کرد که در روزهای آتی، این روند در سایر محله‌های فقیرنشین قامشلو ادامه خواهد یافت.

مؤسسه‌ی خیریه‌ی بارزانی برای پوشش‌دهی تمام اقشار جامعه، تیم‌های خود را تقسیم‌بندی کرده است؛ به طوری که یک تیم ویژه مسئولیت توزیع کمک‌ها میان آوارگان ساکن در مدارس و مساجد را بر عهده دارد.

کارزان نوری در خصوص مدت‌زمان تداوم این کمک‌ها تصریح کرد: «بنا بر توصیه‌ی پرزیدنت بارزانی، حتی پس از پایان این شرایط اضطراری، دفتر مؤسسه در قامشلو فعال خواهد ماند و عملیات کمک‌رسانی در مرکز شهر و سایر شهرک‌ها ادامه می‌یابد؛ بنابراین مؤسسه‌ی خیریه‌ی بارزانی در کنار مردم روژآوای کوردستان باقی خواهد ماند.»

شایان ذکر است تاکنون بیش از ۴۱۰ کامیون حامل کمک‌های متنوع از طریق این مؤسسه به روژآوای کوردستان ارسال شده و طی یک برنامه‌ی منظم، به آوارگان «عامودا» و ساکنان «قامشلو»، «دیرک» و «گرکی‌لگی» یاری رسانده‌اند.