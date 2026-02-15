وضعیت منطقه و شرایط کورد و سایر مؤلفه‌های سوریه مورد بررسی قرار گرفت

نچیروان بارزانی در حاشیه‌ی کنفرانس امنیتی مونیخ با مظلوم عبدی دیدار کرد و دو طرف پیرامون آخرین تحولات سیاسی و امنیتی سوریه و وضعیت کورد تبادل نظر کردند.

ریاست اقلیم کوردستان اعلام کرد که بعدازظهر امروز یکشنبه ۱۵ فوریه ۲۰۲۶ (۲۶ بهمن ۱۴۰۴)، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، در حاشیه‌ی کنفرانس امنیتی مونیخ با مظلوم عبدی دیدار و گفت‌وگو کرد. در این نشست، آخرین تحولات سیاسی و امنیتی سوریه، وضعیت منطقه و شرایط کورد و سایر مؤلفه‌های سوریه مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس بیانیه‌ی منتشرشده، نچیروان بارزانی بر اهمیت تداوم گفت‌وگو و تفاهم برای حل سیاسی مشکلات سوریه تأکید کرد؛ به‌گونه‌ای که حقوق کورد و تمامی مؤلفه‌ها در چارچوب سوریه‌ای یکپارچه و در قانون اساسی آینده‌ی این کشور محفوظ بماند.

مظلوم عبدی نیز در این دیدار، مراتب سپاس و قدردانی خود را از پرزیدنت مسعود بارزانی و ریاست اقلیم کوردستان ابراز داشت. وی به تلاش‌های مداوم و نقش تأثیرگذار آنان در راستای آرام‌کردن اوضاع و دستیابی دمشق و نیروهای سوریه دموکراتیک (هسد) به توافق آتش‌بس اشاره کرد.

خطرات ناشی از ظهور مجدد داعش و تهدیدهای تروریستی، از دیگر محورهای مورد بحث در این نشست بود.