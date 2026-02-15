نچیروان بارزانی و وزیر اقتصاد آلمان بر توسعهی روابط اقتصادی تأکید کردند
راهکارهای تشویق سرمایهگذاری و حضور شرکتهای آلمانی در کوردستان و در حوزههای مختلف مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت
رئیس اقلیم کوردستان در حاشیهی کنفرانس امنیتی مونیخ، با کاترینا رایشه دیدار و در خصوص جذب سرمایهگذاریهای آلمان در عراق و اقلیم کوردستان گفتوگو کرد.
نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، روز یکشنبه ۱۵ فوریه ۲۰۲۶ (۲۶ بهمن ۱۴۰۴)، در ادامهی دیدارهای دیپلماتیک خود در کنفرانس امنیتی مونیخ، با کاترینا رایشه، وزیر امور اقتصادی و انرژی آلمان دیدار و گفتوگو کرد.
در این نشست، توسعهی روابط اقتصادی میان آلمان، عراق و اقلیم کوردستان و همچنین راهکارهای تشویق سرمایهگذاری و حضور شرکتهای آلمانی در حوزههای مختلف مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
نچیروان بارزانی ضمن قدردانی از حمایتهای مداوم آلمان از عراق و اقلیم کوردستان، بر تمایل و ارادهی اقلیم برای بهرهمندی از تجربیات آلمان در بخشهای انرژی و اقتصاد تأکید کرد.