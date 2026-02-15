تاکید مسرور بارزانی و سفیر مجارستان در عراق بر تقویت روابط دوجانبه
اربیل (کوردستان۲۴) – نخستوزیر اقلیم کوردستان و سفیر مجارستان در عراق، بر اهمیت تقویت روابط دوجانبه تاکید کردند.
دفتر نخستوزیر اقلیم کوردستان، در بیانیهای اعلام کرد که امروز یکشنبه ۱۵ فوریه ۲۰۲۶، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان از اُسامه ابراهیم نفّاع، سفیر مجارستان در عراق استقبال کرد.
در بیانیه آمده است که در این دیدار دو طرف در خصوص پیشبرد بیشتر روابط اقلیم کوردستان و مجارستان توافق نظر داشتند، به خصوص در زمینههای بازرگانی، انرژی، فرهنگی و آموزش عالی.
بر پایه بیانیه، سفیر مجارستان، سلام و احترام نخستوزیر مجارستان را به نخستوزیر اقلیم کوردستان ابلاغ کرد و بر اهمیت تقویت روابط دوجانبه در زمینههای مختلف تاکید کرد.
بیانیه میافزاید که نخستوزیر اقلیم کوردستان نیز از حمایت مجارستان به عنوان بخشی از ائتلاف بینالمللی ضد داعش، قدردانی کرد و بر خواست اقلیم کوردستان برای توسعه روابط دوجانبه تاکید کرد.
ب.ن