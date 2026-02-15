حزب مناطق دموکراتیک خواستار آزادی عبدالله اوجالان شد
اربیل (کوردستان۲۴) – حزب مناطق دموکراتیک در ترکیه، در سالگرد دستگیری رهبر زندانی حزب کارگران کوردستان، خواستار آزادی وی شد.
امروز یکشنبه ۱۵ فوریه، حزب مناطق دموکراتیک (د.ب.پ) در بیانیهای اعلام کرد که راهحل مسئله کورد در جزیره ایمرالی است و باید با عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کوردستان – پ.ک.ک که در ایمرالی زندانی است، آزادانه گفتوگو کرد، تا به راهحل دست یافت.
این در حالی است که در هفته جاری کمیسیون پارلمانی صلح، که پیشبرد روند صلح در ترکیه را پیگیری میکند، نشست برگزار خواهد کرد و ملاحظات احزاب و جریانهای سیاسی در مورد گزارش اخیر خود را بررسی میکند.
امروز یکشنبه ۱۵ فوریه، ۲۷ سال از دستگیری عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پ.ک.ک توسط نهادهای امنیتی ترکیه میگذرد.
اوجالان از طرح مقامات ترکیه برای حل مسئله کورد در آن کشور استقبال کرده است و برای پیشبرد آن از حزب خود خواست که در چارچوب روند صلح، سلاح را زمین بگذارد.
ب.ن