مظلوم عبدی: تظاهرات کوردستانیان خارجنشین نقشی تعیینکننده در توقف حملات داشت
مظلوم عبدی اتحاد همهی کوردستانیان را سدی بر برابر توطئههای امنیتی خواند
فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک (هـ.س.د) در پیامی ضمن قدردانی از کوردستانیان مقیم خارج، اتحاد میان داخل و خارج را سدی در برابر توطئههای امنیتی منطقه خواند.
مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک (هـ.س.د)، روز یکشنبه ۱۵ فوریه ۲۰۲۶ (۲۶ بهمن ۱۴۰۴) با صدور پیامی تشکرآمیز خطاب به کوردستانیان خارجنشین، نقش آنان در محافظت از دستاوردها و متوقفسازی حملات را «مهم و تاریخی» توصیف کرد.
فرمانده کل هـ.س.د اعلام کرد که تظاهرات و مواضع بینالمللی که توسط کوردستانیان مقیم خارج در کشورهای مختلف اتخاذ شد، فشار بزرگی ایجاد کرد و نقشی کلیدی در متوقف کردن حملات و طرحهایی داشت که برای منطقه برنامهریزی شده بود.
عبدی در پیام خود ضمن ابراز سپاس بیپایان اظهار داشت: «ما از کوردستانیان خارجنشین برای حمایتهای مداومشان تشکر میکنیم؛ تظاهرات و مواضع میهنی شما نقشی تعیینکننده و بزرگ در توقف حملات و تهاجماتی داشت که علیه منطقهی ما صورت میگرفت.»
فرمانده کل هـ.س.د در پایان خاطرنشان کرد که صدای کوردستانیان خارج در مراکز تصمیمگیری جهانی به پشتیبانی نیرومند برای نیروهای آنان تبدیل شده است. وی تأکید کرد که این همبستگی میان مردم کورد در داخل و خارج، همواره به مثابهی سدی در برابر اجرای توطئههایی خواهد بود که امنیت منطقه را هدف قرار میدهند.