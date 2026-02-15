بغداد و (ه.س.د) بر پرهیز از تنش و حفظ آرامش تاکید کردند

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – وزیر خارجه عراق، با فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک دیدار کرد و دو طرف بر اهمیت آرام کردن اوضاع و حفظ ثبات منطقه تاکید کردند.

روز یکشنبه ۱۵ فوریه، فواد حسین، وزیر خارجه عراق، در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ، با مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک (ه.س.د)، دیدار کرد.

وزارت خارجه عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که در این دیدار درباره آخرین رویدادهای امنیتی سوریه گفت‌وگو شد و وزیر خارجه عراق، بر حمایت کشورش از تلاش‌ها برای تحقق توافق بین نیروهای سوریه دموکراتیک و دولت سوریه، تاکید کرد.

در بخش دیگری از این دیدار روند انتقال زندانیان داعشی از عراق به سوریه مورد بررسی قرار گرفت و درباره پرونده‌های آنها تبادل نظر شد.

دو طرف بر ضرورت حفظ امنیت و ثبات منطقه، پرهیز از تنش، حفظ آرامش و خویشتنداری، تاکید کردند.

ب.ن