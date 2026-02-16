بغداد پیش‌تر با انتقال زندانیان داعشی به داخل کشور موافقت کرده است

5 ساعت پیش

قاسم اعرجی در دیدار با وزیر کشور فنلاند اعلام کرد که بغداد با انتقال زندانیان داعشی به داخل کشور جهت تکمیل مراحل قانونی موافقت کرده و خواستار مسئولیت‌پذیری جامعه‌ی جهانی شد.

قاسم اعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، روز یکشنبه ۱۵ فوریه ۲۰۲۶ (۲۶ بهمن ۱۴۰۴) میزبان ماری رانتانین، وزیر کشور فنلاند و هیئت همراه وی بود. دفتر مشاور امنیت ملی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که در این نشست، راهکارهای تحکیم روابط دوجانبه میان دو کشور دوست با هدف گسترش همکاری‌ها در راستای منافع مشترک مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

اعرجی در بخشی از این دیدار گفت، دولت عراق تصمیمی شجاعانه برای بازگرداندن داوطلبانه‌ی شهروندان خود از اردوگاه الهول اتخاذ کرده است. وی افزود: «این افراد پس از انتقال به اردوگاه «العمل» تحت برنامه‌ی توانبخشی قرار گرفته و اکثر خانواده‌ها نیز پس از تکمیل این دوره‌ها به مناطق سکونت خود بازگردانده شده‌اند.»

مشاور امنیت ملی عراق با بیان اینکه نگاه بغداد به این پرونده نگاهی جامع است که هم‌زمان ابعاد انسانی و امنیتی را در بر می‌گیرد، تصریح کرد: «عراق با انتقال زندانیان سازمان داعش به داخل خاک کشور به منظور تکمیل مراحل قانونی علیه آنان موافقت کرده است.» وی در همین راستا از جامعه‌ی جهانی خواست تا به مسئولیت‌های خود عمل کرده و شهروندانشان را تحویل بگیرند.

از سوی دیگر، وزیر کشور فنلاند بر اشتیاق کشورش برای توسعه و تعمیق روابط با عراق در عرصه‌های گوناگون تأکید کرد. وی به‌ویژه خواهان گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های امنیت، اطلاعات، مبارزه با تروریسم و مواد مخدر و همچنین تبادل اطلاعات و تجربیات شد.

ماری رانتانین همچنین بر اهمیت اقدام مشترک برای تثبیت صلح در منطقه و جهان تأکید ورزید و گفت‌وگو و دیپلماسی را تنها راه دستیابی به ثبات و امنیت پایدار دانست.