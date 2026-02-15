رئیس اقلیم کوردستان: ضروری است که بندهای توافق به طور کامل اجرا شوند

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – رئیس اقلیم کوردستان، تاکید کرد که توافق حاصل شده اخیر در سوریه، یک توافق خوب است، اما ضروری است که طرف‌های کورد در آن مشارکت داشته باشند و بندهای آن به طور کامل اجرا شوند.

یکشنبه ۱۵ فوریه ۲۰۲۶، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، در یک کنفرانس خبری در مونیخ، اعلام کرد که موضع اقلیم کوردستان در قبال اوضاع فعلی سوریه روشن و آشکار است و همیشه خواستار آن بوده‌اند که حقوق کورد و تمام جوامع سوریه در آن کشور حفظ شود.

رئیس اقلیم کوردستان گفت: اقلیم کوردستان به طور کلی و پرزیدنت مسعود بارزانی به طور اخص، تلاش بسیاری برای حفاظت از مردم کورد در غرب کوردستان کرده‌اند، همچنین با مقامات منطقه و آن کشور در تماس مستمر بوده‌اند.

رئیس اقلیم کوردستان، تاکید کرد که از نظر ایشان توافق حاصل شده در سوریه، یک توافق خوب است، اما ضروری است که تمام طرف‌های کورد در آن مشارکت داشته باشند و بندهای توافق به طور کامل اجرا شوند.

ب.ن