2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – قرار است در چند روز آینده یک هیئت بلندپایه فنی و اداری دولت اقلیم کوردستان به ریاست وزیر دارایی به بغداد سفر کند، تا مسئله سهم اقلیم در قانون بودجه ۲۰۲۶ و تامین تخصیصات مالی برای حقوق کارکنان را حل و فصل کند.

یکشنبه ۱۵ فوریه، منابعی از وزارت دارایی و اقتصاد به کوردستان۲۴ گفتند که قرار است در روزهای پایانی هفته جاری یا اوائل هفته آینده، یک هیئت بلندپایه دولت اقلیم کوردستان برای گفت‌وگو در خصوص مسئله حقوق ماهانه کارکنان اقلیم و پیش‌نویس قانون بودجه سال ۲۰۲۶ به بغداد سفر کند.

ریاست این هیئت را آوات شیخ جناب، وزیر دارایی و اقتصاد به عهده دارد و از دبیر شورای وزیران، مدیرکل بودجه و مدیرکل حسابداری در وزارت دارایی، تشکیل شده است.

هدف از این سفر بررسی تخصیصات مالی سال آینده و تثبیت مزایای مالی اقلیم کوردستان در قانون بودجه فدرالی است، به نحوی که مسائل مالی و مسئله حقوق کارکنان به طور کامل حل و فصل شوند.

ب.ن