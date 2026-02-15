مظلوم عبدی و وزیر خارجه آلمان دیدار کردند

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک و وزیر خارجه آلمان، آخرین رویدادهای سوریه را مورد بررسی قرار دادند و بر اجرای توافق اخیر با دولت دمشق تاکید کردند.

یکشنبه ۱۵ ژانویه، مرکز رسانه‌ای نیروهای سوریه دموکراتیک (ه.س.د)، در بیانیه‌ای اعلام کرد که در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ، مظلوم عبدی، فرمانده (ه.س.د) با یوهان وادفول، وزیر خارجه آلمان دیدار کرد.

بر پایه بیانیه در این دیدار درباره اوضاع سوریه، راه‌های حمایت از ثبات و تقویت تلاش‌‌های مشترک برای رویارویی با تروریسم، گفت‌وگو شد.

همچنین مظلوم عبدی از آلمان به خاطر فراهم ساختن زمینه حضورش در کنفرانس قدردانی کرد و به حمایت مستمر برلین در جنگ علیه داعش ارج نهاد. او بر اهمیت تداوم حمایت بین‌المللی برای تضمین اجرای توافق ۲۹ ژانویه و نظارت بر آن، به نحوی که موجب برقراری ثبات شود، تاکید کرد.

وزیر خارجه آلمان نیز از نقش‌آفرینی نیروهای سوریه دموکراتیک در شکست داعش تمجید کرد و توافق حاصل شده را ستود.

وزیر خارجه آلمان تاکید کرد که کشورش تمام تلاش خود را برای حمایت از توافق و نظارت بر اجرای آن در راستای خدمت به ثبات سوریه به کار می‌گیرد.

