وزیر امور خارجه ایران برای دور دوم مذاکرات با آمریکا به ژنو رفت

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – وزارت امور خارجه ایران، اعلام کرد که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه این کشور، امروز یکشنبه ۱۵ فوریه، برای دور دوم مذاکرات جدید با ایالات متحده، به سوئیس رفت.

وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای اعلام کرد که عراقچی «در راس یک هیئت دیپلماتیک و فنی، تهران را به مقصد ژنو ترک کرد تا دور دوم مذاکرات هسته‌ای و چندین مشاوره دیپلماتیک را انجام دهد.»

در بیانیه وزارت امور خارجه آمده است:«مذاکرات غیرمستقیم هسته‌ای ایران و آمریکا روز سه‌شنبه با میانجیگری و مساعی عمان برگزار خواهد شد.»

در جریان سفر عراقچی به ژنو، انتظار می‌رود او با همتایان سوئیسی و عمانی خود و همچنین رافائل گروسی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، و سایر مقامات بین‌المللی گفت‌وگو کند.

تهران و واشنگتن ماه‌ها پس از شکست مذاکرات قبلی در پی آغاز بمباران بی‌سابقه اسرائیل علیه ایران در ژوئن گذشته که منجر به جنگ ۱۲ روزه شد، مذاکرات را در مسقط از سر گرفتند.

مجید تخت روانچی، معاون وزیر امور خارجه ایران به بی‌بی‌سی گفت که اگر واشنگتن تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را لغو کند، تهران مصالحه در مورد ذخایر اورانیوم خود را بررسی خواهد کرد.

سوئیس دهه‌هاست که نقش کلیدی در روابط دیپلماتیک بین ایران و ایالات متحده ایفا می‌کند.

ای‌اف‌پی/ب.ن