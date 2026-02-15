2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – وزیر خارجه آمریکا، دیدار خود با فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک و وزیر خارجه سوریه را «دیدار تاریخی» توصیف کرد. او گفت که انتقال زندانیان داعشی از سوریه به عراق و توافق برای ادغام نیروهای کورد در ارتش سوریه، با مداخله مستقیم رئیس‌‌جمهور آمریکا انجام شده است.

یکشنبه ۱۵ فوریه،‌ مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، اعلام کرد: دیدار من با مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک و اسعد الشیبانی، وزیر خارجه سوریه که در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ برگزار شد، تاریخی بود.

او گفت که آمریکا در رابطه با اوضاع سوریه، بین دو گزینه سرنوشت‌ساز، حمایت از ثبات را انتخاب کرد.

روبیو توضیح داد: گزینه نخست، پذیرش تجزیه سوریه و تقسیم آن به ۱۸ منطقه مجزا بود. این موجب یک جنگ داخلی بلند‌مدت، بی‌ثباتی، مهاجرت و تبدیل کشور به میدانی برای تروریست‌ها و داعش می‌شد. گزینه دوم هم تلاش برای تعامل با دولت موقت و احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه و تیم او بود، که ما گزینه دوم را انتخاب کردیم، زیرا یک گزینه عاقلانه و منطقی بود، اما آیا این آسان خواهد بود؟ خیر. آیا دشوار خواهد بود؟ مطمئنا. روزهای خوب و روزهای بد پیش رو هستند و فراز و نشیب دارد، اما یک گزینه درست است.

مارکو روبیو گفت: زمانی که شمال و شرق سوریه دچار نا‌آرامی شد، دونالد ترامپ دو بار به طور مستقیم با احمد الشرع گفت‌وگو کرد و به او گفت:«جنگ را متوقف کن تا بتوانیم زندانیان داعشی را از منطقه خارج کنیم.»

وی افزود: در نتیجه تلاش‌های دونالد ترامپ، هزاران زندانی داعشی به عراق منتقل شدند و خطر آنها رفع شد، اگر این کار انجام نمی‌شد، زندانی‌ها فرار می‌کردند و ۴ تا ۵ هزار قاتل داعشی پراکنده می‌شدند و آینده ما را تهدید می‌کردند، اما الشرع به تعهد خود عمل کرد.

او گفت که برقراری آتش‌بس به آنها فرصت داده است تا برای ادغام نیروهای کورد در ارتش سوریه تلاش کنند و تاکید کرد: برای ادغام به توافق رسیده‌ایم و اکنون باید توافق اجرایی شود که بی‌گمان کار آسانی نخواهد بود.

وزیر خارجه آمریکا گفت: لازم است که دولت سوریه علاوه بر کورد با جوامع دیگر، مانند دروزی، بدَوی، علوی و تمام جوامع مختلف آن کشور توافق کند.

ب.ن