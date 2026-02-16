افزایش تعرفه‌های گمرکی در عراق بازار ترکیە را رونق داده است

3 ساعت پیش

بازار «مرتر» استانبول که یکی از بزرگ‌ترین مراکز عمده‌فروشی پوشاک در ترکیه محسوب می‌شود، پس از افزایش تعرفه‌های گمرکی عراق بر کالاهای وارداتی از چین، شاهد استقبال بی‌سابقه‌ی بازرگانان عراقی و کوردستانی بوده است.

دولت فدرال عراق اخیراً تعرفه‌ی گمرکی بر کالاهای وارداتی، به‌ویژه محصولات چینی را به میزان قابل‌توجهی افزایش داده است. این تصمیم سبب شده تا شمار بازرگانانی که از اقلیم کوردستان و سایر مناطق عراق به بازار «مرتر» در استانبول مراجعه می‌کنند، دو برابر شود.

علت اصلی این تغییر رویکرد، افزایش چشمگیر هزینه‌های گمرکی است. پیش از این، تعرفه‌ی گمرکی برای هر مترمکعب کالای چینی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار بود، اما اکنون این رقم به ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار رسیده است. علاوه بر این، سرعت انتقال کالا از ترکیه بسیار بیشتر است؛ پروسه‌ی حمل‌ونقل از ترکیه به عراق تنها سه تا چهار روز به طول می‌انجامد، در حالی که واردات از چین زمان‌بر بوده و ریسک پایان فصل فروش کالاها را به همراه دارد.

به گفته‌ی بازرگانان، تغییرات ناگهانی در تعرفه‌های گمرکی باعث شده تا هزاران کانتینر متعلق به بازرگانان عراقی در بندر ام‌قصر بلاتکلیف بمانند و خسارات سنگینی به صاحبان کالا وارد شود. در سوی دیگر، بازار «مرتر» که پیش‌تر به دلیل بحران‌های اقتصادی دچار رکود شده بود، اکنون با حضور گسترده‌ی بازرگانان کورد و عراقی جانی تازه گرفته و فعالیت‌های تجاری در آن رونق یافته است.