نخست‌وزیر: تداوم حمایت از حقوق تمامی مؤلفه‌های دینی و قومی و تقویت همبستگی اجتماعی از اصول اساسی ماست

54 دقیقه پیش

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در دیدار با هیئت پارلمانی بریتانیا، ضمن اشاره به جایگاه ویژه‌ی فرهنگ مدارا در منطقه، بر تداوم حمایت از حقوق تمامی مؤلفه‌های دینی و قومی و تقویت همبستگی اجتماعی تأکید کرد.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، روز دوشنبه ۱۶ فوریه ۲۰۲۶ (۲۷ بهمن ۱۴۰۴)، از هیئت «گروه پارلمانی بریتانیا» (APPG) ویژه‌ی دفاع از آزادی‌های دینی به ریاست جیم شانن، نماینده‌ی پارلمان و مسئول این گروه، استقبال کرد.

در این دیدار، هیئت میهمان ضمن ارائه‌ی گزارشی کوتاه در خصوص فعالیت‌های گروه و تشریح اهداف سفر خود به منطقه، با قدردانی ویژه، وضعیت همزیستی مسالمت‌آمیز میان مؤلفه‌های گوناگون و سطح مطلوب آزادی‌های دینی در اقلیم کوردستان را ستودند. اعضای این هیئت، اقلیم کوردستان را نمونه‌ای موفق در رعایت حقوق اقلیت‌ها و آزادی عبادت توصیف کردند.

مسرور بارزانی در بخش دیگری از این نشست، بار دیگر تأکید کرد که دولت اقلیم کوردستان همچنان بر تقویت و توسعه‌ی هرچه بیشتر فرهنگ همزیستی، صیانت از حقوق تمامی مؤلفه‌ها و ترویج اصول آزادی عقیده و مذهب پایبند است.

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان همچنین خاطرنشان کرد که حفظ همبستگی و وفاق میان تمامی بافت‌های اجتماعی کوردستان، از اولویت‌های اصلی دولت باقی خواهد ماند.