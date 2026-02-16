سودانی قرارداد ۱۰۰ مشاور و کارشناس نخستوزیری را لغو کرد
دفتر نخستوزیری عراق به فعالیت و قراردادهای کاری ۱۰۰ نفر از مشاوران و کارشناسان این نهاد پایان داد
دفتر نخستوزیری عراق در راستای کاهش هزینههای جاری و ساماندهی ساختار اداری، به فعالیت و قراردادهای کاری ۱۰۰ نفر از مشاوران و کارشناسان این نهاد پایان داد.
دفتر رسانهای محمد شیاع سودانی، نخستوزیر عراق، روز دوشنبه ۱۶ فوریه ۲۰۲۶ (۲۷ بهمن ۱۴۰۴) با انتشار بیانیهای اعلام کرد که قرارداد شماری از مشاوران و کارشناسان همکار با دولت لغو شده است. در این بیانیه آمده است که این تصمیم در راستای اجرای دستورالعملهای نخستوزیر جهت یکپارچهسازی ساختار دفتر، کاهش هزینهها و ارتقای بهرهوری اتخاذ شده است.
بر اساس این بیانیه، قراردادهایی لغو شدهاند که صاحبان آنها پیشتر مسئولیت مدیریت و نظارت بر پروندههای مهم و اجرای برنامههای دولتی را بر عهده داشتند. دفتر نخستوزیری تأکید کرده است که میزان پیشرفت کلی این برنامهها به ۸۸ درصد رسیده است.
خبرنگار «کوردستان ۲۴» گزارش داد که این تصمیم شامل بیش از ۱۰۰ مشاور و کارشناس با تخصصهای گوناگون شده است که به مدت چهار سال در دفتر نخستوزیری مشغول به کار بودهاند. فرایند لغو قرارداد این افراد از دو هفته پیش آغاز شده است.
این اقدام محمد شیاع سودانی بخشی از سیاستهای کلی دولت برای صرفهجویی اقتصادی است. وی همچنین بر لزوم اجرای دقیق مصوبات هیئت وزیران توسط تمامی دستگاههای دولتی تأکید کرده تا ضمن کاهش چشمگیر هزینهها، از ظرفیتهای موجود در نهادهای دولتی بیشترین بهرهبرداری صورت گیرد.