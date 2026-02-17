وزارت اوقاف اقلیم کوردستان: فردا اولین روز ماه مبارک رمضان است

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – وزارت اوقاف اقلیم کوردستان، تائید کرد که فردا چهارشنبه اولین روز ماه مبارک رمضان است.

هیئت عالی رصد هلال ماه در وزارت اوقاف اقلیم کوردستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که روز چهارشنبه ۱۸ فوریه ۲۰۲۶، اولین روز ماه مبارک رمضان است.

وزارت اوقاف در بیانیه خود فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را به همه مسلمانان جهان به طور کلی و کوردستان به طور اخص تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که فرا رسیدن این ماه موجب خیر و خوشی و آرامش برای همگان شود و کوردستان همیشه در امان باشد.

ب.ن