پیام تبریک پرزیدنت بارزانی به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان

55 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – پرزیدنت مسعود بارزانی، به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان پیام تبریک منتشر کرد.

متن پیام پرزیدنت بارزانی به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان

به نام خداوند بخشنده و مهربان

به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک (رمضان) به همه مسلمانان کوردستان و عراق و جهان تبریک می‌گویم. از خداوند متعال می‌خواهم که روزه و نماز و عبادت همگان را قبول فرماید و این ماه مبارک، خیر و برکت و آرامش برای همه به همراه داشته باشد.

مسعود بارزانی

۲۹ شعبان ۱۴۴۷ هجری

۱۷ فوریه ۲۰۲۶ میلادی

ب.ن