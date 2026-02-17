پیام تبریک پرزیدنت بارزانی به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان
اربیل (کوردستان۲۴) – پرزیدنت مسعود بارزانی، به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان پیام تبریک منتشر کرد.
متن پیام پرزیدنت بارزانی به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان
به نام خداوند بخشنده و مهربان
به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک (رمضان) به همه مسلمانان کوردستان و عراق و جهان تبریک میگویم. از خداوند متعال میخواهم که روزه و نماز و عبادت همگان را قبول فرماید و این ماه مبارک، خیر و برکت و آرامش برای همه به همراه داشته باشد.
مسعود بارزانی
۲۹ شعبان ۱۴۴۷ هجری
۱۷ فوریه ۲۰۲۶ میلادی
ب.ن