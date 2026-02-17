شاخوان عبدالله: محروم کردن بلوک کورد از تصدی ریاست ستاد کل ارتش شروع بسیار بدی است

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – رئیس فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در مجلس نمایندگان عراق، می‌گوید که رئیس مجلس در روند رای‌گیری برای واگذاری سمت ریاست ستاد کل ارتش عراق که در واقع سهم بلوک کورد است، قانون را نقض کرده است.

امروز سه‌شنبه ۱۷ فوریه، شاخوان عبدالله، رئیس فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در مجلس نمایندگان عراق، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: محروم کردن بلوک کورد از تصدی ریاست ستاد کل ارتش عراق، شروع بسیار بدی است و فراکسیون کوردستانی در مورد آن بیانیه منتشر خواهد کرد.

در رای‌گیری مجلس نمایندگان عراق، سمت ریاست ستاد کل ارتش عراق به بلوک شیعه واگذار شد، در حالیکه این سمت بر اساس توافقات سهم بلوک کورد است.

شاخوان عبدالله، گفت: روند رای‌گیری در مجلس بدون حضور فراکسیون‌های کوردستانی انجام شد و این نقض ماده ۳۶ قانون توسط رئیس مجلس است، حتی بدون موافقت نائب‌رئیس مجلس انجام شده است.

او گفت که پیش از این نیز در مجلس رای‌گیری بدون حضور فراکسیون‌های کوردستانی انجام شده است و باید از تکرار آن جلوگیری شود.

رئیس فراکسیون پارت دموکرات کوردستان، تاکید کرد که این موضوع به حقوق مردم کورد مربوط می‌شود و در هفت سمت عالی دیگر نیز نسبت به بلوک کورد اجحاف شده است.

ب.ن